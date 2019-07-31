САП обжаловала оправдательный приговор мэру Одессы Труханову

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал апелляцию на приговор Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и других фигурантов дела одесского «Краяна».

Об этом 31 июля сообщает пресс-служба САП.

«Только анализом содержания самого приговора установлено достаточно оснований для его отмены (неполнота судебного разбирательства, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, существенное нарушение требований уголовного процессуального закона)», — пишут в прокуратуре.

В ведомстве требуют отменить оправдательный приговор и «вынести новый, согласно которому признать виновными лиц, оправданных судом первой инстанции, и назначить наказание, указанное прокурорами в судебных прениях (7-12 лет заключения — Ред.)».

В САП обратили внимание на то, что Малиновский райсуд Одессы в приговоре не принял решение о производстве в отношении ООО «Девелопмент Элит».

«Это, конечно, не удивительно, поскольку после судебных прений в совещательной комнате судьи находились меньше, чем зачитывали приговор, сумев за три рабочих дня оценить около сотни томов доказательств и написать более 370 страниц приговора», — говорится в сообщении.

Также в САП пишут, что в решении одесского суда вообще не обратили внимания на показания некоторых свидетелей.

Напомним, 9 июля Малиновский райсуд Одессы признал невиновными в завладении бюджетными средствами Одесского городского голову Геннадия Труханова и других фигурантов его дела.

Суд решил, что невозможно определить стоимость здания, за которую, по версии следствия, городской совет переплатил в два раза. Поэтому не установлен вред, который могло нанести преступление. Также отменили арест 92,659 миллионов гривен, которые находятся на счету фирмы-продавца «Девелопмент Элит» и были арестованы как вероятно незаконно заплаченные горсоветом.