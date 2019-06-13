САП завершила следствие по делу Труханова

Досудебное расследование по делу одесского городского головы Геннадия Труханова, которого обвиняют в декларировании недостоверной информации, завершено. Дело передают в суд, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

«При процессуальном руководстве САП детективами НАБУ закончено досудебное расследование по уголовному производству в отношении одесского городского головы Геннадия Труханова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины (Декларирование недостоверной информации — ред.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 июня прокуроры САП предоставили Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Обвинительный акт передается в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, одесский городской голова Труханов подозревается в предоставлении заведомо недостоверных сведений в декларациях за 2015-2016 годы. Досудебным расследованием установлено, что он подал заведомо недостоверные сведения об имуществе и других объектах декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму свыше 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Санкция ст.366-1 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 2 500 до 3 000 не облагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.