Синоптики рассказали, когда в Украину вернется жара

В Украине в субботу, 13 июля, ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура ночью 9-14°, днем 19-24° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«13 июля переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем в Украине, кроме южной части, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с», — говорится в сообщении.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°, днем 19-24°, на юге страны до 27°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 11-15°.

В течение 14-15 июля в Украине сохранится переменная облачность. 14 июля ночью без осадков, лишь на Закарпатье кратковременный дождь, днем 14 июля и в течение суток 15 июля в западных, северных и местами центральных областях, днем 15 июля и в южной части грозовые дожди. Температура ночью 9-14°, на юге до 17°, днем 19-24°, в южных и восточных областях до 27°.

16-17 июля синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами на всей территории Украины (в западных и северных областях преимущественно небольшие).Температура ночью 9-15°, днем 19-25°; в южных и восточных областях ночью 12-18°, днем 22-28°.

В то же время 18 июля в Украине преимущественно без осадков, но 19-22 июля в западных, 21-22 июля и в северных и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. Вместе с тем синоптики с 18 июля прогнозируют постепенное повышение температуры ночью до 13-19°, днем до 25-30°, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 30-35°.

В Киеве и Киевской области в субботу, 13 июля, сохранится переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью в столице 12-14°, днем 21-23°; по области ночью 9-14°, днем 19-24°.

В последующие два дня, 14-15 июля, в Киеве пройдут кратковременные дожди, днем местами грозы, только ночью 14 июля без осадков. Ветер 14 июля слабый 15 июля северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.

Также небольшие кратковременные дожди с грозами ожидаются в столице и 16-17 июля. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.