Войти
Трамп считает, что у России и Китая есть фаворит на выборах в США
позиция
Трамп считает, что у России и Китая есть фаворит на выборах в США
В Кремле считают важным сам факт первой беседы Путина и Зеленского
дружба народов
В Кремле считают важным сам факт первой беседы Путина и Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Суд в Италии теперь хочет открыть дело против нардепа Маткивского

83
Суд в Италии теперь хочет открыть дело против нардепа Маткивского

Суд в г.Павия (Италия) решил направить запрос на открытие уголовного производства в отношении бывшего сослуживца военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива - народного депутата Украины Богдана Маткивского, сообщил глава Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий.

"Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Украины Богдана Маткивского", - написал Городецкий в Фейсбуке.

В постах других пользователей указано, что Маткивский служил в Батальоне имени генерала Кульчицкого вместе с Маркивым в 2014 году.

Сам Маткивский присутствовал на заседании суда, который огласил приговор Маркиву в пятницу, 12 июля. Он прокомментировал в Фейсбуке: "Борьба будет продолжена! Украина своих не бросает!".

Как сообщалось, украинский военнослужащий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

Читайте также: США против изменения формата переговоров по Донбассу

12 июля итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

Италия, Виталий Маркив, Богдан Маткивский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 12 июля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Технологии угрожают либеральной демократии

Авторитарные режимы прошлого имели сложные системы наблюдения. Им нужен был чуть ли не один человек, чтобы контролировать другого, собранная информация была централизованной, но не было сложных аналитических технологий. Чтение отчетов предполагало наличие толп агентов. Одним словом, такие процедуры были неэффективными. В XXI веке искусственный интеллект (ИИ) и биотехнология открывают новые перспективы.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как избавиться от внутренней неуверенности

Не существует небесных судей, которые сочли бы нас недостойными. Мы сами придумали эту историю и собираем доказательства, соответствующие повествованию. Когда кто-то говорит что-то критически важное, мы принимаем это близко к сердцу и считаем еще одним доказательством того, что мы недостаточно хороши.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Униженный майдан Порошенко

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016