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Генпродюсер NewsOne побывал на допросе в СБУ

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Генпродюсер NewsOne побывал на допросе в СБУ

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов в понедельник приходил на допрос в Службу безопасности Украины в рамках расследования дела о государственной измене в связи с намерением украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом «Россия 1».

«Следователи СБУ допросили Голованова в рамках поручения Генпрокуратуры», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-центре СБУ в понедельник.

Как сообщалось, Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о завершенном покушении на государственную измену в связи с намерением украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. В рамках расследования следователям поручено допросить собственника канала Тараса Козака и генерального продюсера Василия Голованова.

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Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook, 8 июля Генпрокуратура зарегистрировала в ЕРДР уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.111 (завершенное покушение на государственную измену) Уголовного кодекса Украины. По ее словам, речь о том, что между украинским телеканалом NewsOne и телеканалом «Россия 1», который входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, относительно которой указом президента Украины от 14 мая 2018 года применены санкции, на 12 июля было запланировано проведение телемоста с гражданами Украины и России, что является нарушением действующего законодательства Украины и информационной поддержкой страны-агрессора по оккупации Крыма и территорий Донбасса.

СБУ, NewsOne, Василий Голованов
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