СБУ вручила подозрение директору Государственного экспертного центра Минздрава

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований вручили подозрение директору Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Министерства здравоохранения Украины Татьяне Думенко, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.
Как заявили в министерстве, такие действия являются атакой на прозрачность в сферах работы ГЭЦ.
" Уголовные производства сфабрикованы, а такие действия СБУ и ГБР — атака на прозрачность и честность в сфере работы ГЭЦ, в том числе по регистрации лекарств. Главная причина таких действий — директор ГЭЦ прекратила схему обогащения на аренде помещений для предприятия. Официальная причина — хозяйственные вопросы, возникшие на почве предыдущих управленческих решений и по инициативе отдельных бизнес-структур с целью препятствования бесперебойной работы предприятия ",- говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что такие действия ставят под угрозу деятельность ГЭЦ.
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