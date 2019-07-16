СБУ вручила подозрение директору Государственного экспертного центра Минздрава

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований вручили подозрение директору Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Министерства здравоохранения Украины Татьяне Думенко, сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

Как заявили в министерстве, такие действия являются атакой на прозрачность в сферах работы ГЭЦ.

" Уголовные производства сфабрикованы, а такие действия СБУ и ГБР — атака на прозрачность и честность в сфере работы ГЭЦ, в том числе по регистрации лекарств. Главная причина таких действий — директор ГЭЦ прекратила схему обогащения на аренде помещений для предприятия. Официальная причина — хозяйственные вопросы, возникшие на почве предыдущих управленческих решений и по инициативе отдельных бизнес-структур с целью препятствования бесперебойной работы предприятия ",- говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что такие действия ставят под угрозу деятельность ГЭЦ.