Минфин продал на аукционе ОВГЗ более чем на 1 млрд долларов

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 16 июля 2019 года привлекло в государственный бюджет 33,292 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отметила министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в Facebook, это было самое большое размещение в 2019 году.

В частности, Минфин продал ОВГЗ в гривне:

с погашением 16.10.2019 на сумму 479,716 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 16,96% годовых;

с погашением 29.01.2020 на сумму 457,693 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 17,21% годовых;

с погашением 08.07.2020 на сумму 973,355 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 17,68% годовых;

с погашением 11.08.2021 на сумму 5,495 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 17,70% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 09.07.2020 на сумму 631,580 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,50% годовых;

с погашением 03.06.2021 на сумму 374,064 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,00% годовых.

Напомним, по данным Минфина, за январь-июнь от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 185,6 млрд грн по сравнению с 84,1 млрд грн за соответствующий период прошлого года. В частности в этом году было выпущено ОВГЗ в гривне — 120,2 млрд грн, в долларах — 2,2 млрд долларов и в евро — 0,2 млрд евро.