Футболист Ярмоленко вляпался в грязный политический скандал

Украинский футболист клуба английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко решил не оставаться в стороне будущих парламентских выборов в нашем государстве и записал душевное видео в поддержку одного из кандидатов, которого назвал своим братом, пишет «Главком».

Речь о действующем начальнике Управления защиты экономики Кропивницкой области Владимире Духно, который баллотируется по 100-му мажоритарному избирательному округу. В начале июля этот господин отличился тем, что он во время встречи с избирателями в селе Компанеевке побил 69-летнего дедушку.

По информации «Первой электронной газеты», кандидат тогда агитировал около часа, после чего ушел в местное кафе «Гавань» в компании мужчин, которые прибыли с ним из Кропивницкого. В баре они заказали комплексные обеды, пиво и водку. Компания отдыхала и распивала алкоголь примерно полтора часа, когда к ним подошел пенсионер Виктор (имя изменено в целях безопасности потерпевшего). Дедушка сделал Духно замечания и сказал, что сам лично голосовать за него не будет.

По словам местной жительницы, которая была в кафе (у подруги-хозяйки заведения), Духно на слова пенсионера отреагировал агрессивно и захотел от него уйти.

«Дед Витя не хотел выходить. Он начал говорить Духно о том, какой то продажный мент, коррупционер. А то все знают в нашем селе. И Духно ударил деда в живот. А когда он пошатнулся и оперся о стену, Духно еще несколько раз нанес ему удары по голове. Все, кто это видел, бросились оттаскивать Духно. Скорую нам вызвать запретили, полицию тоже. Духно резко собрался и со своими компаньонами уехал. Деда мы на машину моего соседа погрузили и отвезли домой. А в дороге мне позвонила хозяйка кафе, вся в слезах и умоляла никому об этом не расска ать, иначе ей сказали, что кафе просто сожгут. Я не буду называть имен больше, потому что страшно. Но я прошу, напишите об этом, потому что люди должны знать, кто сейчас рвется к власти », - цитирует собеседницу издание.

Андрей Ярмоленко называет Духно «честным и порядочным человеком». И добавляет: «Братан, я всегда с тобой».

Напомним, ранее Аграрная партия Украины заявили о давлении со стороны Духно на доверенное лицо их кандидата в депутаты по 100 округу Юрия Крутько. Также Духно обвиняли в регистрации «клона» Крутько на выборах.

А в прошлом году Духно попал в скандал с «сестринским автопарком». В частности один из кропивницких адвокатов сообщил, что родная сестра Духно Елена Журило в течение 2016-2018 годов сменила 4 автомобиля марки Toyota, якобы не имея даже прав на управление автотранспортом, а фактически все авто могли использоваться руководителем УЗЭ в Кропивницком.

Также Духно неоднократно обвиняли в массовой фальсификации уголовных производств.