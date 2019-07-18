У Зеленского обещают обновить руководство НАПК

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка анонсировал обновление руководства Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) в ближайшие пару месяцев. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы потеряли главу НАПК, наверное, он, учитывая вашу жесткую риторику, решил не рисковать и написал письмо, что сегодня не придет. Я думаю, что через два месяца у нас точно будет новый глава НАПК. Во исполнение вашего поручения уже разработан необходимый законопроект, и мы просто ждем, когда начнет работать новый парламент», — сказал Рябошапка на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в четверг в Киеве, которое проходит под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
Главой НАПК является Александр Мангул.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016