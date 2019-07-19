В Украине сегодня облачно, но тепло и без осадков

В Украине 19 июля без осадков, днем ожидается 23-28°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«19 июля в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатах днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура 23-28°, в южной части 25-30°; в Карпатах 13-18°», — отмечается в сообщении.

В Киеве 19 июля также облачно и без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура 24-26°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура 23-28°.