В день тишины в полицию поступило почти 280 жалоб, возбуждено 9 дел

В день тишины (по состоянию на 15.00) накануне выборов в Верховную Раду в полицию поступило 278 сообщений и заявлений о нарушениях, открыто девять уголовных производств.

«По состоянию на 15 часов в подразделения полиции поступило 278 заявлений и сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Больше всего сообщений поступило в Одесской, Донецкой и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией — 226 фактов и подкупом избирателей — пять фактов», — сказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич в субботу во время видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений, сообщил департамент коммуникации Нацполиции.

По его данным, следственные подразделения начали 9 уголовных производств.

Фацевич обратил внимание руководителей территориальных подразделений на необходимость соблюдения законности и правопорядка в день тишины. «Немедленно и оперативно реагировать на все нарушения избирательного законодательства», — добавил он.