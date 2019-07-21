Явка на местных выборах в КНДР составила 99,98%

Как отмечает агентство ЦТАК, в голосовании не приняли участие только те избиратели, которые «находятся в командировке за границей или работают в море».

Явка избирателей на выборах депутатов местных законодательных собраний в КНДР по итогам подсчета бюллетеней составила 99,98%. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на данные Центризбиркома республики.

Как поясняет агентство, в общенациональном голосовании не приняли участие только те избиратели, которые «находятся в командировке за границей или работают в море». Отмечается, что проголосовали даже престарелые и заболевшие граждане, так как к ним были направлены специальные переносные урны для голосования.

В ходе выборов в КНДР были избраны депутаты местных законодательных собраний провинций, городов, уездов и районов. Общее число избранных парламентариев ЦИК республики не сообщает. Об их количестве можно судить по данным предыдущих выборов в местные заксобрания, которые состоялись в 2015 году, тогда были избраны 28 452 депутата.

Отличительной чертой выборов в КНДР является то, что на каждом избирательном участке на голосование выставлена только одна кандидатура. Избиратели могут проголосовать либо за, либо против предложенного кандидата в депутаты.