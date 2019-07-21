Явка на местных выборах в КНДР составила 99,98%

Как отмечает агентство ЦТАК, в голосовании не приняли участие только те избиратели, которые «находятся в командировке за границей или работают в море».
Явка избирателей на выборах депутатов местных законодательных собраний в КНДР по итогам подсчета бюллетеней составила 99,98%. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на данные Центризбиркома республики.
Как поясняет агентство, в общенациональном голосовании не приняли участие только те избиратели, которые «находятся в командировке за границей или работают в море». Отмечается, что проголосовали даже престарелые и заболевшие граждане, так как к ним были направлены специальные переносные урны для голосования.
В ходе выборов в КНДР были избраны депутаты местных законодательных собраний провинций, городов, уездов и районов. Общее число избранных парламентариев ЦИК республики не сообщает. Об их количестве можно судить по данным предыдущих выборов в местные заксобрания, которые состоялись в 2015 году, тогда были избраны 28 452 депутата.
Отличительной чертой выборов в КНДР является то, что на каждом избирательном участке на голосование выставлена только одна кандидатура. Избиратели могут проголосовать либо за, либо против предложенного кандидата в депутаты.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016