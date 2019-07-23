IndieWire назвал лучшие фильмы десятилетия

Журналисты издания IndieWire составили рейтинг лучших фильмов десятилетия.
Список возглавил «Лунный свет» Барри Дженкинса. На втором месте — «Побудь в моей шкуре» Джонатана Глэйзера, тройку лидеров замыкает «Копия верна» Аббаса Киаростами.
Далее следуют «Акт убийства» и «Взгляд тишины» Джошуа Оппенхаймера, «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэнов и «Корпорация «Святые моторы» Леоса Каракса.
Также в десятку попали «Кэрол» Тодда Хейнса, «Мастер» Пола Томаса Андерсона, «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера и «Леди Берд» Греты Гервиг.
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