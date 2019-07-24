Синоптики обещают дожди и холодные ночи

В Украине в среду в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы, температура днем 21-26° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Ночью в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, днем в Украине, кроме южной части и Карпатского региона, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 21-26°, на юге и востоке страны днем 24-29° тепла», — говорится в сообщении.

В Киеве завтра кратковременный дождь. Температура днем 22-24° тепла. На Киевщине также кратковременный дождь, местами гроза. Температура днем 21-26° тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Согласно прогнозу, 25-26 июля ночью местами небольшой дождь, днем умеренные грозовые дожди; только в Одесской, Николаевской областях 25 июля также в западной части без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, в южной части и на Закарпатье до 29°.

25-26 июля в столичном регионе ночью местами небольшие, днем умеренные грозовые дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

27-28 июля синоптики в Украине прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-18°, днем 27 июля 21-27°, 28 июля 24-30°.

В Киевской области также местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°, днем 27 июля 22-27°, 28 июля 24-29°.