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Аналитики Moody’s не увидели у «Слуги народа» желания дружить с Россией

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Аналитики Moody’s не увидели у «Слуги народа» желания дружить с Россией

Аналитики рейтингового агентства Moody’s посчитали позитивным моментом победу партии «Слуга народа» на выборах в Верховную Раду Украины. Там увидели у сторонников президента Владимира Зеленского стремление проводить реформы и укреплять отношения с Западом, говорится в сообщении агентства.

Прогнозируя внешнюю политику Украины в ближайшее время, в Moody’s выразили уверенность в том, что Киев в условиях контроля «Слуги народа» над Верховной Радой, продолжит политику интеграции в европейские структуры, но при этом будет меньше стремиться войти в НАТО. «Мы считаем, что заметная нормализация отношений с Россией при новом правительстве маловероятна. Однако позиция киевских властей будет скорей оборонительной нежели конфронтационной», — уверены эксперты. По-прежнему фактором риска останется и ситуация на востоке Украины.

При этом в Moody’s уверены, что первая в истории современной Украины ситуация, когда одна партия полностью контролирует парламент, позволит властям проводить реформы, которые не удавалось осуществить в последние годы. Возможность назначить собственного главу правительства и ключевых министров позволит «Слуге народа» в том числе выполнить программы Международного валютного фонда.

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Также в Moody’s рассчитывают, что на Украине займутся борьбой с коррупцией и незаконным обогащением.

При этом аналитики агентства до сих пор на знают, какой будет фискальная политика новых властей. Там также опасаются, что повышение зарплаты госслужащим может привести к лишним расходам бюджета.

Moody's, Слуга народа
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