Аналитики Moody’s не увидели у «Слуги народа» желания дружить с Россией

Аналитики рейтингового агентства Moody’s посчитали позитивным моментом победу партии «Слуга народа» на выборах в Верховную Раду Украины. Там увидели у сторонников президента Владимира Зеленского стремление проводить реформы и укреплять отношения с Западом, говорится в сообщении агентства.
Прогнозируя внешнюю политику Украины в ближайшее время, в Moody’s выразили уверенность в том, что Киев в условиях контроля «Слуги народа» над Верховной Радой, продолжит политику интеграции в европейские структуры, но при этом будет меньше стремиться войти в НАТО. «Мы считаем, что заметная нормализация отношений с Россией при новом правительстве маловероятна. Однако позиция киевских властей будет скорей оборонительной нежели конфронтационной», — уверены эксперты. По-прежнему фактором риска останется и ситуация на востоке Украины.
При этом в Moody’s уверены, что первая в истории современной Украины ситуация, когда одна партия полностью контролирует парламент, позволит властям проводить реформы, которые не удавалось осуществить в последние годы. Возможность назначить собственного главу правительства и ключевых министров позволит «Слуге народа» в том числе выполнить программы Международного валютного фонда.
Также в Moody’s рассчитывают, что на Украине займутся борьбой с коррупцией и незаконным обогащением.
При этом аналитики агентства до сих пор на знают, какой будет фискальная политика новых властей. Там также опасаются, что повышение зарплаты госслужащим может привести к лишним расходам бюджета.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016