Зеленский просит Кабмин уволить Кличко

Президент Владимир Зеленский просит Кабинет министров освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской администрации.

Просьба адресована министру Кабмина Александру Саенко. Скан письма опубликовал 24 канал. Богдан пишет, что Кличко можно уволить в связи с тем, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом по представлению Кабмина.

«Законом Украины „О местных государственных администрациях“ определено, что главы местных госадминистраций назначаются на срок полномочий президента, в случае избрания нового президента продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых», — пишет глава ОПУ.