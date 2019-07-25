Во Франции признан банкротом дом моды Sonia Rykiel

Коммерческий суд Парижа принял в четверг решение о ликвидации обанкротившегося дома моды Sonia Rykiel. Об этом сообщило Agence France-Presse. Решение принято в связи с тем, что судебными экспертами были отклонены все кандидатуры желающих приобрести его как финансово ненадежные.

Дом моды был помещен под судебную опеку еще три месяца назад в связи с его крупной финансовой задолженностью. Финансовые трудности возникли у фирмы в 2016 году, вскоре после смерти самой Сони Рикель. В 2018 году торговый оборот фирмы составил €35 млн при убытках в €30 млн. На нее работали 133 человека. Дом моды располагал шестью бутиками и осуществлял во Франции половину своих продаж.

Сроки, отведенные на то, чтобы найти ему нового владельца, располагающего необходимыми капиталами, переносились трижды на более позднее время парижским судом — однако это не позволило решить проблемы. Суд рассмотрел за это время около десятка заявок. На последний конкурс не было подано ни одной.

В 2012 году компания, являвшаяся до этого полностью независимой от стороннего финансирования, приняла решение продать 80% своего капитала китайскому инвестиционному фонду Fung Brands (в настоящее время действующего под новым названием First Heritage Brands). В 2016 году степень участия фонда была увеличена до 100%. За последние семь лет в дом моды было вложено акционерами около €200 млн.

Соня Рикель родилась в Париже в семье еврейских иммигрантов из России и Румынии. В 17 лет она начала работать оформителем витрин одного из текстильных магазинов. Ее первый муж владел магазином трикотажных изделий и именно для него в 1962 году Рикель связала свои первые широкие свитера. Большую популярность они получили, в частности, в США.

Свой первый бутик Соня Рикель открыла в 1968 году на улице Гренель, ставшей вскоре одним из центров парижской моды. Теперь должен быть продан как сам бренд Sonia Rykiel, так и оставшиеся запасы одежды. Все работники будут уволены.