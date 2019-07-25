Молодежь предпочитает дорогим брендам подделки и реплики

Представители поколения Z — люди от 18 до 23 лет — выбирают поддельную продукцию за ее ценовую доступность. Об этом говориться в исследовании Международной ассоциации по товарным знакам.

В конце 2018 года организация опросила более 4,5 тыс. молодых людей из Аргентины, Китая, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Мексики, Нигерии, России и США. Выяснилось, что 80% респондентов считают повсеместный контрафакт нормальным явлением современного мира, хотя более 48% опрошенных не одобряют подделки.

При этом 57% признались, что покупают поддельные вещи, потому что это единственное, что они могут себе позволить в погоне за брендами. Более того, потребители рады контрафакту высокого качества, так называемым копиям, представленным на рынке по доступным ценам. Реплики, по словам респондентов, позволяют им выразить свою индивидуальность. Еще 81% опрошенных согласны, что бренд — не самое главное, в отличие от соответствия продукции потребностям.

Важно уточнить, что почти половина участников исследования указали, что именно доход влияет на их решение о приобретении контрафакта. Только 37% не интересуются фейковыми брендами из принципа. Тем не менее, 79% опрошенных признались в покупке подделок в течение прошлого года.

По словам Жаклин Май из аналитической компании Insight Strategy Group, которая проводила исследование по заказу Международной ассоциации по товарным знакам, результаты выявили случаи «ситуативной морали, когда строгие моральные принципы проверяются отсутствием высокого дохода».

Чаще всего контрафактные вещи покупает молодежь в Нигерии (97%), Аргентине и Индии (по 89%). Золотую середину занимает Япония (46%). С другой стороны, больше всего представителей поколения Z, которые имеют какое-либо представление о правах на интеллектуальную собственность, нашлось в Китае, Японии, России и Индии.