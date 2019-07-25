Агро Газ Трейдинг «реанимирует» Одесский припортовый завод

Компания «Агро Газ Трейдинг» направит 240 млн кубометров природного газа для восстановления производства «Одесского припортового завода». Запланированная дата начала переработки сырья по давальческой схеме в аммиак и карбамид — 1 августа 2019 года.

Согласно договору, который вступил в силу 25 июля 2019 года, минимальный период сотрудничества компании «АГТ» с ПАО «ОПЗ» составит 4 месяца.

Об этом, в среду 25 июля, во время пресс-конференции в информагентстве «Укринформ», сообщил генеральный директор «Агро Газ Трейдинг» Александр Горбуненко.

«Объем поставки давальческого природного газа составит 60млн кубов в месяц. Наша цель — успешная реализация проекта и позитивный эффект для всех участников ринка и государственных учреждений», — заявил Горбуненко.

Понимая экономическую и политическую нагрузку на ПАО «ОПЗ», компанией было добавлено к цене готовых продуктов дополнительно 1$ для аммиака и 1,5$ для карбамида.

По словам первого заместителя "ОПЗ«Николая Щурикова, благодаря выгодным условиям договора, завод сможет начать погашать долги перед НАК «Нафтогаз» за природный газ, потребленный по двум договорам от 2016 года на сумму 2,2 млрд грн.

«Дополнительная стоимость на готовую продукцию пойдет на погашения основного долга. Мы надеемся, что сядем за стол переговоров с НАК „Нафтогаз“. В условиях сегодняшних реалий, мы считаем, что долг должен быть выплачен без штрафов и пени. Надеемся на его реструктуризацию и будем платить в том графике, который неоднократно предлагали „Нефтегазу“. Однако для своей безопасности они решили закрепиться в судах по этому долгу», — рассказал Щуриков.

«Нафтогаз поддерживает действия по восстановлению работу ОПЗ, которые позволят предприятию уменьшить его задолженность перед нами. Помня о случаях недобросовестного поведения некоторых предыдущих клиентов ОПЗ, Нафтогаз и участники сделки предусмотрели юридические и другие предохранители, защищающие интересы предприятий группы и ведущие к уменьшению задолженности завода», — сказал Андрей Фаворов, директор дивизиона интегрированного газа НАК «Нафтогаз Украины».

Прозрачный конкурс по выбору давальца природного газа был проведен, когда на должности председателя наблюдательного совета ПАО «ОПЗ» был Евгений Асташев. Однако 23 июля 2019 года Фонд Госимущества Украины прекратил его полномочия.

ФГИУ также вывел из состава набсовета еще двух членов — Александра Визира и Наталью Харину. Одновременно Фонд ввел в состав совета трех новых членов.

«Я не буду комментировать решение руководства ФГИУ. Однако скажу, что это был не мой личный выбор», — заявил Асташев.

Напомним, «Одесский припортовый завод» прекратил производство в апреле 2018 года. До подписания договора с компанией «АГТ», функционировал только комплекс по перевалке аммиака на уровне 2,3 млн. тонн в год.

В ближайшее время планируется запуск двух агрегатов карбамида и одного — аммиака.