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«Центрэнерго» закупает уголь у сепаратистов, блокируя выплаты государственным шахтам

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«Центрэнерго» закупает уголь у сепаратистов, блокируя выплаты государственным шахтам

Руководство «Центрэнерго» уничтожает украинские государственные шахты, блокируя выплаты за транспортировку угля, одновременно используя коррупционные схемы по транспортировке топлива с территорий «ДНР» и «ЛНР». Об этом редакции 368.media сообщил источник в Министерстве энергетики.

Проблемы в угольной отрасли обострились с приходом на должность президента Владимира Зеленского. Пользуясь абсолютной бесконтрольностью центральной власти и отсутствием опытных специалистов-энергетиков в составе правящей команды, при пособничестве министра Игоря Насалика в Киеве появился «теневой» офис, в котором проводятся переговоры и собеседования руководителей государственных предприятий. Курировал процесс экс-менеджер семейства Януковичей Виталий Беляков.

Первый удар нанесли по «Центрєнерго». Гендиректором поставили Виталия Потапенко, а ключевую должность директора по материально-техническому обеспечению отдали куму Белякова — Александру Уварову. Он обязывался восстановить схемы поставок угля из шахт на неподконтрольных правительству территориях.

Уваров пообещал представителю президента в Кабмине Андрею Герусу и олигарху Игорю Коломойскому, что за «помощь» в организации новой схемы работы – через оккупированные территории и Беларусь, а также за политическую поддержку процесса – он будет готов ежемесячно перечислять 20 млн долларов. Планировалось, что перегрузочной базой будет белорусский Ельск, но после скандала в СМИ схему решили подкорректировать.

Редакция 368.media получила доказательства этому, а именно договор «Центрэнерго» и украинской фирмы «Нафта Форс» о поставках угля марки Т 0-50 (ТОМСШ). Официально их отгружают из Кемеровской области РФ с баз ООО «ГОФ Прокопьевская». Конечная станция выгрузки теперь стала «Лиман» в Донецкой области на украинской территории.

Формально все чисто — вот и документы, и таможенные накладные на груз. Однако реально уголь отгружают вовсе не из России, а из сепаратистского города Шахтерск. Все документы оформляют россияне, а украинская таможня особо к накладным не придирается, как и СБУ.

В начале июня крупное российское экономическое издание «КоммерсантЪ» в обзоре угольного рынка подчеркивало, что положение отрасли осложнило закрытие рынка Украины. По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, в 2018 году Кузбасс экспортировал в Украину 8,27 млн тонн энергетических и коксующихся углей, за четыре месяца 2019 года — 2,06 млн тонн. Никакой информации в местных СМИ о новом важном контракте украинского бизнеса по поставкам угля из РФ нет.

«Центрэнерго» в лице первого замдиректора Ярослава Громко подписало контракт с неизвестной бориспольской фирмой «Нафта Форс», основанной в августе прошлого года с одним директором-учредителем, на 400 млн гривен!


На этой сумме стоит остановится детально. Дело в том, что «Центрэнерго», в первую очередь, обязано сохранять производственную цепочку государственной угольной промышленности, а именно своевременно проводить оплату ГП «Госуглепостав» за транспортировку угля с обогатительных фабрик на ТЭС. Этого не происходит. У поставщика накапливаются долги перед фабриками, а те, в свою очередь не платят шахтам за добычу угля. В итоге, как у шахт, так и у фабрик не остается расчетных средств на оплату электроэнергии, которая занимает солидную долю в расходах. Закономерный итог — предприятия останавливаются, а шахтеры остаются без зарплат.

По состоянию на август общая задолженность по зарплатам на государственных шахтах приблизилась к одному миллиарду гривен. Председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что деньги в бюджете на эти цели не предвидены, и нет никаких иных инвестиций для того, чтобы улучшить ситуацию в угольной отрасли. Шахтеры уже начали локальные митинги в ряде регионов и готовятся провести крупные акции протеста в Киеве перед Офисом президента.
В СНБО уже второй месяц не могут взять ситуацию в отрасли под свой контроль, а президент до сих пор не обратил внимание на вопиющие случаи коррупции в «Центрэнерго». Потеря угольной отрасли скажется на общем экономическом состоянии страны, дестабилизировав ситуацию в обществе.

Центрэнерго, уголь
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