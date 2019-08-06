В ночном клубе Торонто открыли стрельбу, есть пострадавшие

В результате стрельбы в ночном клубе в канадском Торонто семь человек получили ранения. Об этом сообщает Globalnews со ссылкой на местных полицейских.
«Один человек находится в критическом состоянии и еще 6 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе на севере Торонто в понедельник ночью», — говорится в сообщении.
Сейчас четыре человека находятся в больнице.
По данным полицейского Стейси Дэвис, была информация, что стрельба произошла в результате конфликта в самом клубе.
Однако правоохранители еще не сообщили информацию о предполагаемом стрелке.
Отмечается, что на момент стрельбы в ночном клубе находилось 250 человек.
Как сообщалось ранее, 22 человека погибли и более 20 получили ранения в результате стрельбы в торговом комплексе в Эль-Пасо, штат Техас, в субботу утром.
А в субботу ночью произошла еще одна стрельба в городе Дейтон, штат Огайо. Там террорист расстрелял 9 человек и ранил еще 27 человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016