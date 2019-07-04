Завершение энергореформы является приоритетом Украины на ближайшие пять лет – конференция по реформам в Торонто

Завершение реформы рынка газа и электроэнергии — ключевой приоритет в проведении реформ в Украине на 2019-2023 годы. Об этом говорится в «Принципах Торонто», которые были представлены на Третьей Международной конференции по вопросам реформ в Украине, проходящей в Торонто.
«Завершить реформы рынка газа и электроэнергии: отменить государственные субсидии в энергетическом секторе; провести реформу угольного рынка и уменьшить потребление угля; ввести конкуренцию в секторе теплоснабжения, развитие возобновляемых источников энергии; улучшить эффективное использование энергетических ресурсов, защита уязвимых потребителей; улучшить эффективное управление и энергетическую независимость. Ввести эффективные программы энергоэффективности в секторах производства, транспортировки и потребления энергии, в частности в жилом секторе », - отмечается в документе «Принципы Торонто».
«Принципы Торонто» — документ, подготовленный экспертами гражданского общества, в котором дана оценка перспектив проведения реформ в Украине на протяжении 2019-2023 годов.
Напомним, 2-4 июля в Торонто проходит ежегодная Международная конференция по вопросам реформ в Украине, посвященная экспертному обсуждению прогресса реформ в стране. Проведение конференций по вопросам реформ было инициировано правительством в 2017 году. Конференция выступает платформой, объединяющей украинских и международных чиновников, бизнесменов, представителей стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества для подведения годовых итогов процесса реформирования в Украине и обсуждения дальнейших приоритетных шагов и перспектив.
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