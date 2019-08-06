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Зеленский подписал закон о «зеленом» тарифе для малых наземных СЭС

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Зеленский подписал закон о «зеленом» тарифе для малых наземных СЭС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 10357, который позволяет до 2030 года устанавливать домашние солнечные электростанции (СЭС) мощностью до 30 кВт на земельных участках и получать «зеленый» тариф на электроэнергию, отпущенную в энергосистему.

Как отмечает Интерфакс-Украина, на сайте Верховной Рады сообщается, что закон возвращен с подписью президента.

Ранее сообщалось, что ВР 11 июля приняла законопроект № 10357 и вернула владельцам малых наземных СЭС гарантии получения «зеленого» тарифа.

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Проблема предоставления ЗТ для наземных дСЭС (не только для будущих, но и для уже построенных) возникла после принятия закона о «зеленых» аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» (2712-VIII), опубликованного 21 мая. Для домашних СЭС закон ввел новое условие получения ЗТ — установку станций до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было — 30 кВт без ограничений месторасположения).

СЭС, зеленый тариф
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