Депутаты вернули «зеленый» тариф малым наземным СЭС

Верховная Рада приняла законопроект № 10357 и вернула владельцам малых наземных солнечных электростанций (СЭС) гарантии получения «зеленого» тарифа.
За соответствующий законопроект на заседании в четверг проголосовали 228 народных депутатов, сообщает Интерфакс-Украина.
«Законопроект снимает технические несогласованности... Мы снимаем ограничения и разрешаем домохозяйствам строить малые солнечные станции на земле. Это норма, которая действовала до принятия закона (закона 2712-VIII о „зеленых“ аукционах — ИФ) », — сказал и.о. главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский в ходе представления законопроекта в зале парламента.
Как сообщалось, народные депутаты Лев Пилисецкий, Александр Домбровский, Ольга Белькова, Алексей Рябчин 3 июня зарегистрировали законопроект № 10357, обобщающий предыдущие версии законопроектов, появившихся в мае. Документ направлен предоставление гарантии получения «зеленого» тарифа для наземных дСЭС мощностью до 30 кВт.
Проблема предоставления ЗТ для наземных СЭС (не только для будущих, но и для уже построенных) возникла после принятия закона о «зеленых» аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» (2712-VIII), опубликованного 21 мая. Для домашних СЭС закон ввел новое условие получения ЗТ — установку станций до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было — 30 кВт без ограничений месторасположения).
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