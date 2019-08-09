В «Слуге народа» согласны отдать оппозиции только 3 должности в Раде

Партия «Слуга народа», которая в Верховной Раде 9 созыва сформирует наибольшую фракцию, готова отдать оппозиции три должности. Об этом рассказали «Украинской правде» собеседники в «Слуге народа», «Голосе» и «Европейской солидарности».
Так, оппозиционер может стать заместителем главы парламента. Также представители других партий могут возглавить комиссию по приватизации и новый комитет по правам человека и реинтеграции, в который «Слуга народа» предлагается трансформировать комитет по правам человека.
При этом на данный момент партии «Европейская солидарность» предыдущего президента Петра Порошенко и «Голос» певца Святослава Вакарчука отказываются от позиции вице-спикера Рады.
Напомним, что 9 августа на заседании подготовительной группы из числа новоизбранных депутатов было принято решение провести первое торжественное заседание Верховной Рады 29 августа.
Также уже известно, что «Слуга народа» предлагает сократить количество парламентских комитетов.
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