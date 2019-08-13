В Кремле заметили протесты в Москве, но комментировать не хотят

Президент России Владимир Путин следит за митингами оппозиции в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РБК.
«В России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента, и совсем не по каждому ему нужно высказывать свою точку зрения», — сказал Песков.
Он также добавил, что Кремль не считает проходящие акции чем-то из ряда вон выходящим.
Песков также заявил, что действия сотрудников правоохранительных органов на акциях протеста в Москве являются «абсолютно оправданными». При этом он заявил, что несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти недопустимо.
Напомним, что в Москве с середины июля проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Ряд акций, в том числе митинги 27 июля и 3 августа, не были согласованы с властями, они сопровождались массовыми задержаниями.
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