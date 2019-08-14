Экономика стран еврозоны выросла во II квартале на 1,1%

Рост экономики 19 стран еврозоны, по второй оценке, во II квартале 2019 г. составил 0,2% в квартальном выражении и 1,1% — в годовом, сообщило европейское статистическое агентство Eurostat.

Показатели полностью совпали с прогнозами опрошенных агентством Reuters аналитиков, а также с предварительной оценкой.

В I квартале 2019 г. рост ВВП 19 стран еврозоны составил 0,4% в квартальном выражении и 1,2% — в годовом.

Совокупный рост ВВП стран Евросоюза во II квартале составил 0,2% в квартальном выражении и 1,3% — в годовом.

В I квартале рост ВВП региона составлял 0,5% к IV кварталу 2018 г. и 1,6% — в годовом исчислении.