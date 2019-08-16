Путин присвоил звания героев летчикам, посадившим самолет в кукурузу

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, совершившего аварийную посадку в Подмосковье и наградил остальных членов экипажа орденами Мужества. Об этом сообщает ТАСС.
«Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», — сказал президент РФ, открывая совещание с постоянными членами совбеза РФ.
«Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества», — сообщил Путин.
Президент РФ выразил надежду, что «таких происшествий у нас будет как можно меньше — хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило».
«Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать... удовлетворительным», — заметил глава российского государства.
Отметим, что в Украине летчиков этого самолета внесли на скандальный сайт «Миротворец».
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