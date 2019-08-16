Путин присвоил звания героев летчикам, посадившим самолет в кукурузу

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, совершившего аварийную посадку в Подмосковье и наградил остальных членов экипажа орденами Мужества. Об этом сообщает ТАСС.

«Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», — сказал президент РФ, открывая совещание с постоянными членами совбеза РФ.

«Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества», — сообщил Путин.

Президент РФ выразил надежду, что «таких происшествий у нас будет как можно меньше — хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило».

«Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать... удовлетворительным», — заметил глава российского государства.

Отметим, что в Украине летчиков этого самолета внесли на скандальный сайт «Миротворец».