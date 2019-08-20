Нетаньяху прокомментировал инцидент с его супругой в Киеве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что не стоит искать в инциденте с его супругой Сарой, бросившей на землю приветственный каравай в киевском аэропорту, признаков неуважения. Об этом он заявил журналистам в Киеве, который он посетил с официальным визитом.
«Она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине», — заявил Нетаньяху.
Он также отметил, что если бы не случившееся, то израильские СМИ даже не обратили бы внимание на поездку премьер-министра на Украину.
При этом Нетаньяху назвал визит «историческим». «Более того, если так можно привлечь внимание журналистов к таким поездкам, то пускай будет так», — добавил он.
В ночь на 19 августа в аэропорту Киева Биньямина Нетаньяху с супругой встречали девушки в украинских нарядах, которые держали в руках каравай с солью. Глава правительства Израиля, знакомый с такой традицией, отломил кусок каравая, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, которая бросила его на землю.
Нетаньяху посетил Киев впервые за последние 20 лет. В понедельник он провел переговоры с президентом Зеленским, по итогам которых стороны подписали несколько совместных документов.
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