Число предзаказов на Galaxy Note 10 в Южной Корея превысило миллион

Более 1 млн южнокорейцев оформили предзаказы на смартфон Galaxy Note 10 компании Samsung Electronics. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте корпорации.
По данным Samsung Electronics, с 9 августа три ведущих сотовых оператора в стране начали принимать предзаказы на новый флагманский смартфон, старт продаж которого намечен на 23 августа.
«В Южной Корее число предварительных заказов на Galaxy Note 10 превысило миллион, а их общее количество достигло 1,3 млн, что уже в два раза больше, чем на предыдущую модель Note 9, вышедшую в 2018 году», — отмечается в сообщении.
Стоимость Note 10 с экраном 6,3 дюйма в Южной Корее составляет 1,2 млн вон ($1025), а модели с дисплеем 6,8 дюйма — 1,5 млн вон ($1250). Это вторая модель смартфона Samsung, поддерживающая новый стандарт скоростной передачи данных 5G. В стране им пользуется уже более 2 млн абонентов.
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