CNN узнал о давлении Байдена на Нетаньяху ради перемирия

Президент США Джо Байден во время одного из телефонных разговоров оказал давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, требуя деэскалировать конфликт с палестинцами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, в ходе беседы, которая состоялась в среду, 19 мая, Байден впервые обозначил Нетаньяху временные рамки для установления перемирия с ХАМАС. «Байден становился все более нетерпеливым к Нетаньяху и ...принял более „прямой, откровенный и беспристрастный“ тон во время разговора в среду, чем во время любого из их предыдущих разговоров с момента вступления в должность президента», — цитирует телеканал слова высокопоставленного представителя администрации США.

По словам собеседников CNN, в своем призыве Байден дал понять Нетаньяху, что международное давление на Израиль усилится, если военная кампания в секторе Газа продолжится. «Однако премьер-министр Израиля не дал ему никаких заверений в том, что его просьбы будут учтены. Нетаньяху не дал Байдену конкретных обещаний прекратить насилие», — утверждается в публикации.

Президент США и израильский премьер неоднократно созванивались по поводу конфликта между Израилем и Палестиной. В частности, 12 мая Байден выразил надежду, что конфликт разрешится как можно скорее. 18 мая он заявлял Нетаньяху о необходимости прекращения огня и призвал взаимодействовать с США и Египтом по этому вопросу. В среду, 19 мая, Байден в четвертый раз за время эскалации провел с Нетаньяху телефонный разговор, в котором призвал «уже сегодня начать существенную деэскалацию на пути к прекращению огня».

Крупнейшая за последние годы вспышка военного конфликта между движением ХАМАС, которое правит в секторе Газа, и Израилем продолжается почти две недели. Обе стороны выпустили несколько тысяч ракет. Под обстрелами оказались не только пограничные города, но и Иерусалим и Тель-Авив. Израиль сообщал о 12 погибших и более 50 пострадавших. Палестинские власти отчитались, что число жертв превысило 230 человек, среди них были женщины и дети. Вечером 20 мая стороны договорились о прекращении огня.