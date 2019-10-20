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Трамп отказался от идеи провести саммит G7 в своем гольф-клубе

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Трамп отказался от идеи провести саммит G7 в своем гольф-клубе

Американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter, что власти США отказались от идеи проведения саммита G7 на его гольф-курорте Trump National Doral Miami.

«Мы больше не будет рассматривать Trump National Doral как место для проведения G7 в 2020 году. Мы начнем искать другое место незамедлительно», — написал он, отметив, что власти изучат возможность проведения саммита в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид.

По словам Трампа, он считал, что использование его комплекса для размещения лидеров стран G7 «будет чем-то очень хорошим для страны», поскольку он большой, расположен рядом с аэропортом Майами, имеет большое количество комнат для деловых встреч, а также другие преимущества.

«Я объявил, что готов сделать это без прибыли или, если это допустимо по закону, бесплатно для США», — написал глава государства. По словам Трампа, «как всегда враждебные медиа и их партнеры-демократы сошли с ума».

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Накануне пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм поясняла, что в случае проведения в Doral саммит «был бы значительно дешевле для налогоплательщиков и иностранных гостей».

Дональд Трамп, G7, политика Трампа
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