В Украине продолжается деиндустриализация

Промышленное производство в Украине в июле 2019 года сократилось на 0,2% по сравнению с июлем 2018 года.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июле 2019 года к июлю 2018 года также снизилось на 1,1%.

По отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в июле возросло на 3,6%, с учетом сезонного фактора — сократилось на 0,6%.

В целом по итогам 7 месяцев 2019 года рост промпроизводства составил 0,4% к аналогичному периоду 2018 года.

Напомним, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины апреле-июне 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года.