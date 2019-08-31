В Одессе на «прайде» задержали 3 человека

В Одессе во время акции «Одесса-Прайд 2019» задержали 3 человека, которые пытались совершить провокации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным правоохранителей, во время шествия участников «прайда» некоторые лица пытались совершить провокацию и начать конфликт. Так, сотрудники полиции задержали трех человек, которые пытались спровоцировать драку с участниками акции и правоохранителями.
«Благодаря профилактическим мерам столкновения между участниками и противниками акции удалось избежать», — добавили в полиции.
Как отмечается, в отношении задержанных правонарушителей были составлены административные протоколы по статье 173 Куоап, а именно — мелкое хулиганство. Других правонарушений во время акции не было зафиксировано.
В местном издании «Думская» сообщили, что участие в «прайде» приняли около 300 человек, а за правопорядком следили около 500 сотрудников полиции.
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