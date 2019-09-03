Мировые цены на нефть упали

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре во вторник утром упали в цене до 58,64 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,03%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 54,85 доллара за баррель, потеряв 0,45%.