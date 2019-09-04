Конте снова возглавит правительство Италии

Джузеппе Конте, возглавлявший прежнее коалиционное правительство Италии в составе партий «Движение «5 звезд» и «Лиги», остается премьер-министром в новом кабинете. Об этом заявил в среду генеральный секретарь пресс-службы президента республики Уго Дзампетти.

«Джузеппе Конте принял мандат председателя Совмина. Новое правительство во главе с Конте будет приведено к присяге в четверг в 10:00 (11:00 по Киеву)», — объявил он.

Сам Конте заявил, что лидер «Движения «5 звезд» Луиджи Ди Майо возглавит МИД Италии. В предыдущем кабинете 33-летний Ди Майо был вице-премьером (одним из двух) и министром экономического развития, труда и социальной политики.

Состоявшее в бывшем коалиционном правительстве с «Лигой» «Движение» после его распада достигло соглашения с бывшими оппонентами из Демократической партии о формировании альтернативного парламентского большинства. Таким образом, удалось избежать досрочного голосования.