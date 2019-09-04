Apple выпустит новый недорогой смартфон

Весной 2020 года Apple собирается выпустить новый недорогой телефон, стало известно Nikkei Asian Review. Название и цена новой модели пока не известны, но предполагается, что по сути это будет продолжение линейки iPhone.
Экран у новой модели, по данным источников издания, будет больше, чем у «классического» iPhone SE, — 4,7 дюйма, то есть как у iPhone 8. При этом технические характеристики нового телефона будут такими же, как у флагманских моделей айфонов, которые Apple представит в сентябре 2019 года. Исключением станет дисплей — вместо дорогих OLED-экранов в него встроят более дешевый ЖК-дисплей.
Напомним, что первый iPhone SE вышел в 2016 году. Телефон с экраном диагональю 4 дюйма стоил от 399 долларов. Только в 2016 году, отмечает Nikkei, было продано 30 миллионов устройств, и еще 10 миллионов телефонов — за два последующих года.
Напомним,10 сентября Apple проведет презентацию, на которой, как ожидается, представит сразу три новых модели айфонов — они будут развитием iPhone XR, XS и XS Max, вышедших в 2018 году.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016