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Apple выпустит новый недорогой смартфон

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Apple выпустит новый недорогой смартфон

Весной 2020 года Apple собирается выпустить новый недорогой телефон, стало известно Nikkei Asian Review. Название и цена новой модели пока не известны, но предполагается, что по сути это будет продолжение линейки iPhone.

Экран у новой модели, по данным источников издания, будет больше, чем у «классического» iPhone SE, — 4,7 дюйма, то есть как у iPhone 8. При этом технические характеристики нового телефона будут такими же, как у флагманских моделей айфонов, которые Apple представит в сентябре 2019 года. Исключением станет дисплей — вместо дорогих OLED-экранов в него встроят более дешевый ЖК-дисплей.

Напомним, что первый iPhone SE вышел в 2016 году. Телефон с экраном диагональю 4 дюйма стоил от 399 долларов. Только в 2016 году, отмечает Nikkei, было продано 30 миллионов устройств, и еще 10 миллионов телефонов — за два последующих года.

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Напомним,10 сентября Apple проведет презентацию, на которой, как ожидается, представит сразу три новых модели айфонов — они будут развитием iPhone XR, XS и XS Max, вышедших в 2018 году.

Apple, iPhone
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Среда, 4 сентября 2019
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