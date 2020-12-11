Италия предлагает начать вакцинацию от COVID-19 в ЕС в один день

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предположил, что в Европе можно устроить «День вакцины» для одновременного начала вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Мы подтвердили необходимость усиления координации между странами, особенно в связи с новогодними праздниками. Мы подчеркнули важность скоординированного подхода к вакцинам. Если нам это удастся, мы постараемся организовать День вакцины, чтобы показать, что Европа начинает действия вместе», — заявил он на пресс-конференции по итогам очередного саммита ЕС в Брюсселе.

По словам Конте, нынешний Совет ЕС «можно назвать историческим», поскольку он стал еще одним шагом к осуществлению программы Фонда восстановления экономики ЕС.