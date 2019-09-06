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Изменения налогообложения металлургических предприятий повлекут потерю рабочих мест

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Изменения налогообложения металлургических предприятий повлекут потерю рабочих мест

Принятие законопроекта № 1210 об изменении базы налогообложения для железорудных горно-добывающих предприятий может привести к негативным последствиям в отрасли, утверждают эксперты. В частности, возможно повышение уровня безработицы в индустриально ориентированных областях Украины.

«Налогообложение крупнейших налогоплательщиков начинает толкать их не к совершенствованию технологических процессов на предприятиях и повышению качества и конкурентоспособности на мировых рынках, а к продаже примитивного сырья. При этом налоговая нагрузка на ГОКи станет одной из самых высоких в мире. Дальше это повлечет за собой потерю рабочих мест во многих регионах, в том числе и в Кривом Роге», — заявил президент юридической компании «Николас» Михаил Стрельников.

Эксперт отметил, что эта инициатива не вписывается и в общемировые подходы к системе рентных платежей, так как законодателем предпринимается попытка обложить рентой уж точно необлагаемое. «Даже в рекомендациях МВФ по налогообложению добывающих предприятий такого нет. Правда, такой подход есть в мыслях и рекомендациях пана Коломойского, высказанных им в интервью изданию „Цензор“. Но стоит ли в таких важных вопросах законодательных инициатив полагаться на мнение одного, пусть даже и очень влиятельного бизнесмена в стране?» — отмечает Стрельников.

По его мнению, подобные изменения в Налоговом кодексе Украины представляют угрозу и для международных инвестиционных договоров. «С таким подходом к налогообложению станет экономически невыгоден и проект с канадской компанией „Black Iron“ с инвестициями на первом этапе свыше $400 млн, о котором договорился президент Зеленский в Канаде. Очень хотелось бы надеяться, что нынешний состав ВР не будет хвататься второпях за дубину налогового регулирования », - говорит Михаил Стрельников.

Напомним, 30 августа в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве». Документ предусматривает повышение ставки налогообложения железорудных горно-добывающих предприятий. Инициатором законопроекта выступил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев.

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Примечательно, что железорудные предприятия являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине. В 2018 сумма налогов и сборов, перечисленных такими предприятиями в бюджеты всех уровней и в Пенсионный фонд, составила более 19,4 млрд грн.

налоги, Михаил Стрельников
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