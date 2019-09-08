Правительство Грузии возглавил выпускник МГУ

Парламент Грузии выразил вотум доверия новому составу правительства страны во главе с Георгием Гахарией, который до этого руководил МВД страны, сообщает агентство «Новости-Грузия». Одним из наиболее резонансных действий Гахарии в последние месяцы был разгон демонстрантов в Тбилиси во время антироссийских протестов, после чего митингующие потребовали его отставки.

Новый премьер Грузии с 1994 по 1999 год учился в МГУ им М.В. Ломоносова, на факультете политологии, с 2002 по 2004 год проходил обучение в Высшей бизнес-школе МГУ. В этом же университете он некоторое время преподавал в качестве приглашенного лектора. После работы в частном секторе в 2013 году он перешел на работу в грузинские госструктуры. После прихода к власти находившейся в оппозиции к режиму Саакашвили партии «Грузинская мечта» Гахария стал бизнес-омбудсменом Грузии, а позднее занял пост секретаря экономического совета Кабмина. С 2016-го он год проработал министром экономики страны, а в ноябре 2017 года возглавил МВД Грузии.

Кандидатуру Гахарии на пост премьера выдвинул лидер партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

В июне полиция Грузии жестко разогнала несколько акций оппозиции, связанных с визитом в грузинский парламент депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. После акции 21 июня в Тбилиси в столкновениях с силовиками пострадали порядка 240 человек, в том числе 80 полицейских. Полиция применяла водометы и резиновые пули.

Оппозиция обвинила Гахарию в применении чрезмерно жестких мер к демонстрантам. 24 июня в Тбилиси прошла акция с требованием отставки самого Гахарии.

Представляя депутатам правительственную программу на 2019-2020 годы, Гахария заявил: «Оккупация — это самая большая наша проблема».

«Для борьбы с ней необходимы конкретные дела, а не популизм. Когда мы говорим, что 20% территорий Грузии оккупированы, мы должны говорить и о том, что 20% экономического потенциала Грузии оккупированы. Эта проблема является главным вызовом для нашей безопасности», — заявил Гахария.

При этом он отметил, что для преодоления этой проблемы необходимо использовать все инструменты, кроме войны.

Говоря о внешней политике, Гахария подчеркнул, что Грузия продолжит курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО, максимально углубит отношения с США во всех сферах.

Представляя депутатам действия правительства в сфере экономики, Гахария отметил, что государство будет максимально оказывать поддержку бизнесу.

«Мы продолжим усилия по увеличению экспортной продукции и сокращению импорта», — заявил Гахария.