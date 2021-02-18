Премьер Грузии ушел в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария принял решение уйти с должности. Об этом он заявил на брифинге.

«Я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны», — приводит его слова грузинский «Первый канал».

Гахария назвал разногласия в команде риском для будущего экономического развития страны и преодоления кризисов.

В частности Гахария заявил, что уходит в отставку из-за разногласий с командой по вопросу ареста оппозиционера, председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.

«К сожалению, из-за того, что я не смог договорится с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность», — заявил Гахария.

В офисе партии «Единого национального движения» аплодисментами приняли решение Гахария и скандируют, что они победили.

Тбилисский городской суд в среду вечером удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить меру пресечения на арест председателю партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Мелия.

Мелия во вторник был лишен депутатской неприкосновенности парламентом, после чего прокуратура обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест в виде меры пресечения за то, что он отказался платить избранный ранее залог в размере 40 тысяч лари (более 12 тысяч долларов). Судебное заседание проходило более шести часов.

Сейчас Мелия находится в здании офиса своей политсилы, а оппозиционеры из разных партий охраняют здание и заявляют, что не выдадут его полиции.

Мелия обвинялся в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями в июне 2019 года.