Премьер Грузии ушел в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария принял решение уйти с должности. Об этом он заявил на брифинге.
«Я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны», — приводит его слова грузинский «Первый канал».
Гахария назвал разногласия в команде риском для будущего экономического развития страны и преодоления кризисов.
В частности Гахария заявил, что уходит в отставку из-за разногласий с командой по вопросу ареста оппозиционера, председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.
«К сожалению, из-за того, что я не смог договорится с командой по данной теме, я принял решение оставить занимаемую должность», — заявил Гахария.
В офисе партии «Единого национального движения» аплодисментами приняли решение Гахария и скандируют, что они победили.
Тбилисский городской суд в среду вечером удовлетворил ходатайство прокуратуры изменить меру пресечения на арест председателю партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Мелия.
Мелия во вторник был лишен депутатской неприкосновенности парламентом, после чего прокуратура обратилась в суд с ходатайством избрать ему арест в виде меры пресечения за то, что он отказался платить избранный ранее залог в размере 40 тысяч лари (более 12 тысяч долларов). Судебное заседание проходило более шести часов.
Сейчас Мелия находится в здании офиса своей политсилы, а оппозиционеры из разных партий охраняют здание и заявляют, что не выдадут его полиции.
Мелия обвинялся в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями в июне 2019 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016