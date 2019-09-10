Рада сегодня планирует принять закон об импичменте президента

Верховная Рада планирует во вторник принять за основу и в целом законопроект об импичменте. Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованной на сайте парламента.

Законопроект № 1012 «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)» предусматривает, что ВР может устранить президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления. Процедура импичмента будет инициироваться большинством депутатов от конституционного состава. После принятия решения об обвинении президента Рада должна обратиться в Конституционный и Верховный суды для получения заключений о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрении дела об импичменте, а также о том, что действия главы государства содержат признаки госизмены или иного преступления.

Предполагается, что решение об импичменте президенту будет считаться принятым, если за него проголосуют не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.

Согласно повестке дня, депутаты рассмотрят этот законопроект четвертым вопросом.

Перед этим в Раде запланировано утверждение повестки дня второй сессии, а также проектов постановлений о досрочном прекращении полномочий депутата Анны Коваленко, назначенной заместителем руководителя Офиса Президента, и об избрании 11 депутатов новыми членами профильных комитетов парламента.

В тоже время Верховная Рада планирует принять законопроект № 1009 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства», которым отменяются так называемые «поправки Лозового» и предоставляется право НАБУ и ГБР самостоятельно осуществлять прослушивание народных депутатов.

Кроме того, во вторник парламентарии намерены принять как закон зарегистрированный президентом проект № 1025 «О внесении изменения в закон „О Высшем антикоррупционном суде“ (относительно начала работы суда)». Им предусматривается, что подсудность Высшего антикоррупционного суда как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда. В то же время законопроектом предлагается передавать в ВАС все уголовные производства, досудебное расследование по которым завершено прокурорами САП и судебное разбирательство которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАС.

На пленарном заседании также должен быть рассмотрен президентский законопроект № 1032 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры», а также законодательные инициативы народных депутатов относительно перезагрузки власти (№ 1066), об уменьшении давления на бизнес (№ 1080), о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию (1050) и новая редакция проекта закона, которым предусматривается совершенствование процедуры публичных закупок (№ 1076).