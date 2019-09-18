Рада не подержала отмену принятия закона Зеленского об импичменте президента

Верховная Рада отказалась поддержать постановление, отменяющее результаты голосования по предложенному президентом Украины Владимиром Зеленским закону об импичменте главы государства. За проект постановления, внесенный фракцией экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», проголосовал лишь 101 депутат при 226 необходимых для принятия документа голосах.

В проекте постановления говорилось, что принятие закона об импичменте прошло в Раде с нарушением процедуры. Также авторы проекта утверждали, что закон «содержит ряд системных недостатков», в частности дублирует действующие нормы законодательства. Кроме того, сторонники Порошенко отметили, что инициатива Зеленского повторяет положения принятого предыдущим составом Рады законопроекта об импичменте, который нынешний президент так и не подписал.

В прошлую среду, 11 сентября, депутаты «Европейской солидарности» заблокировали подписание закона об импичменте, внеся на рассмотрение проект об отмене результатов голосования. Сегодняшнее решение Рады делает подписание закона возможным.