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Кабмин назначил заместителей сразу нескольким министрам

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Кабмин назначил заместителей сразу нескольким министрам

Кабинет министров назначил 14 заместителей министров в разные министерства.

«Правительство провело ряд кадровых назначений. Так, на своем заседании 11 сентября 2019 года Кабинет министров назначил заместителей в ряд министерств», — отмечается на Правительственном портале.

В частности, в Министерство развития общин и территорий назначены:

Дмитрий Живицкий, первый заместитель министра,
Вячеслав Негода, заместитель министра.

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства:

Светлана Панаиотиди, заместитель министра,
Дмитрий Романович, заместитель министра.

В Министерство образования и науки назначены:

Юрий Полюхович, первый заместитель министра,
Любомира Мандзий, заместитель министра,
Максим Ярмистый, заместитель министра.

В Минздрав:

Андрей Семиволос, первый заместитель министра,
Михаил Загрийчук, заместитель министра,
Младена Качурець, заместитель министра.

В Министерство социальной политики:

Виталий Музыченко, заместитель министра,
Наталья Ненюченко, заместитель министра.

В Минюст:

Валерия Коломиец, заместитель министра.

Заместителем министра по вопросам европейской интеграции назначили Елена Симоненко.

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В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продолжило выполнение обязанностей государственного секретаря Людмилы Дараган.

Кабмин
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Среда, 11 сентября 2019
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