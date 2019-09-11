Кабмин назначил заместителей сразу нескольким министрам

Кабинет министров назначил 14 заместителей министров в разные министерства.
«Правительство провело ряд кадровых назначений. Так, на своем заседании 11 сентября 2019 года Кабинет министров назначил заместителей в ряд министерств», — отмечается на Правительственном портале.
В частности, в Министерство развития общин и территорий назначены:
Дмитрий Живицкий, первый заместитель министра,
Вячеслав Негода, заместитель министра.
В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства:
Светлана Панаиотиди, заместитель министра,
Дмитрий Романович, заместитель министра.
В Министерство образования и науки назначены:
Юрий Полюхович, первый заместитель министра,
Любомира Мандзий, заместитель министра,
Максим Ярмистый, заместитель министра.
В Минздрав:
Андрей Семиволос, первый заместитель министра,
Михаил Загрийчук, заместитель министра,
Младена Качурець, заместитель министра.
В Министерство социальной политики:
Виталий Музыченко, заместитель министра,
Наталья Ненюченко, заместитель министра.
В Минюст:
Валерия Коломиец, заместитель министра.
Заместителем министра по вопросам европейской интеграции назначили Елена Симоненко.
В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продолжило выполнение обязанностей государственного секретаря Людмилы Дараган.
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