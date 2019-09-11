Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку ниже нуля

По мнению президента, ФРС обязана снизить базовую процентную ставку, после чего должен начаться процесс рефинансирования государственного долга США.

Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне. Об этом глава государства написал в Twitter.

«Федеральная резервная система должна снизить наши процентные ставки до нуля или ниже, а затем мы должны начать рефинансировать наш государственный долг», — заявил он.

По его словам, стоимость заимствования должна быть сильно снижена, а его сроки должны быть существенно увеличены.