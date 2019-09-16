Ким Чен Ын направил Трампу приглашение в Пхеньян

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян, передает южнокорейская газета JoongAng Ilbo со ссылкой на источники.
В переданном в августе письме Ким Чен Ын сообщил о готовности провести с Трампом третий саммит, сообщил источник издания. По его информации, в послании было и приглашение для американского президента в Пхеньян. Но собеседник газеты не сообщил, было ли это предложение провести третий саммит в столице Северной Кореи или только приглашение Трампу посетить Пхеньян.
10 августа Трамп написал в Twitter, что получил письмо от лидера КНДР, в котором он выразил желание встретиться и возобновить переговоры с США, как только закончатся совместные учения Штатов и Южной Кореи. Спустя три дня американский президент заявил, что готов до конца этого года встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы возобновить обсуждение вопроса денуклеаризации КНДР.
Первая встреча лидеров государств прошла в июне 2018 года, после чего они встречались еще два раза. Последние переговоры Трампа и Ким Чен Ына состоялись в конце февраля во Вьетнаме. Они закончились раньше запланированного, каких-либо соглашений подписано не было. Позже Северная Корея продолжила запуски ракет, что вызвало недовольство США.
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