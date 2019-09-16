Супрун рассказала, что ее мужа избили из-за смены ректоров медвузов

«На заседании Кабмина после того, как Екатерину Амосову (экс-ректор НМУ — Ред.) уволили, я, три министра и премьер получили смс-ки с угрозами из-за того, что не вернули ее на должность».

Об этом в интервью Украинской правде рассказала бывшая руководительница Минздрава Уляна Супрун, отвечая на вопрос о том, какие решения в должности давались большой ценой.

— Мой муж получал такие смс-ки. Нас напала тусовка людей, моего мужа физически избили.

— Вы шли по улице с Марком и ...

— Да. Когда мы пошли в СБУ и об этом рассказали, нам сказали, что это люди мужа Амосовой и в СБУ уже знают, как они работают. Что банде молодых людей доплачивают за то, что они так ходят и на кого-то «случайно» нападают.

Уляна рассказала, что такое случилось с ней и мужем дважды. Им хотели дать охрану, но пара отказалась:

«Это ограничивает нас, поэтому мы говорили» Нет «. Это их (коррупционеров — Ред.) цель — запугать. Марк знает, что вместо того, чтобы это меня запугало, я еще более упорно это делала. Потому что это неправильно, как они обращаются с людьми».

Экс-руководительница МОЗ добавила, что уволить ректоров Одесского медуниверситета и Национального медицинского университета имени Александра Богомольца «было тяжело»:

«Они явные коррупционеры».