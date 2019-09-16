США раздумывают над военным ответом на удар по Saudi Aramco

Администрация президента США обдумывает «серьезный военный ответ» на атаки дронов на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

По словам источников издания, президент США Дональд Трамп в воскресенье, 15 сентября, встретился с главой Пентагона Марком Эспером. При этом некоторые сотрудники оборонного ведомства призывают к сдержанности, пишет издание.

Рабочая версия властей США заключается в том, что повстанцы-хуситы либо вовсе не участвовали в атаке, либо действовали не в одиночку, рассказал собеседник WP. По его словам, такая позиция обусловлена «продвинутым» характером атаки.

Сам Трамп ранее говорил, что у США есть основания полагать, что им известны ответственные за нападение, и Вашингтон готов к ответным мерам, но ждет данных Эр-Рияда о том, кого королевство считает виновным в атаке.

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что за нападением стоит Иран, отметив, что «нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена». Глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Помпео во лжи. «США и их клиенты застряли в Йемене из-за иллюзии, что военное превосходство приведет к победе», — написал министр в Twitter. По его словам, обвинения в адрес Ирана не помогут положить конец катастрофе.

Атака произошла в ночь на 14 сентября, хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» сообщили, что именно они стоят за нападением беспилотников. В результате удара Эр-Рияд сократил добычу нефти, что привело к росту цен на сырье — после открытия торгов 16 сентября стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель, WTI — на 11,23%, до $61,79. К 09:30 по Киеву цены скорректировались — нефть Brent стоила $66,31, WTI — $59,66.