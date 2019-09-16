Сенцов считает, что за 5 лет Украина почти не изменилась

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого недавно освободили из российского плена, считает, что за 5 лет в Украине произошло «не так уж и много» изменений. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку, который прибыл на машине времени с 2014-го года, было интересно посмотреть, какие изменения произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных выводов пока два: 1) изменений за 5 лет не так уж и много, как я ожидал; 2) все воюют со всеми», — написал он.
При этом Сенцов добавил, что не понимает, как можно воевать друг с другом, когда в стране идет война.
«Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю», — отметил он.
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