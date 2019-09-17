Иран в принципе отказывается от переговоров с США

Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне, заявил во вторник верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет», — приводятся слова Хаменеи на его официальном сайте.

Отметим, что вчера президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он якобы готов встретиться с властями Ирана без предварительных условий. Об этом он написал в своем Twitter.

12 сентября министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что встреча между Трампом и иранским лидером Хасаном Роухани «на данный момент не запланирована», хотя Трамп дал понять, что «он встретится с ним без каких-либо условий» для обсуждения ядерной программы Ирана.

Также, по данным агентства, несколькими днями ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил журналистам, что «президент дал понять, что он рад встретиться с представителями Ирана без предварительных условий».

В начале сентября Трамп допустил встречу с Роухани на полях Генассамблеи ООН. 16 сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что встреча между двумя лидерами не состоится.